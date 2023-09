Aurora Ramazzotti, la foto del pranzo a Brera con Cesare stupisce tutti: «Non la smetteva di...»

di Redazione web

Aurora Ramazzotti e il piccolo Cesare sono stati paparazzati insieme a Brera, in un pranzo di famiglia con mamma Michelle Hunziker e il compagno Goffredo Cerza. Il neonato, venuto al mondo lo scorso 30 marzo in Svizzera, per i fan è «semplicemente stupendo» e rispecchia a pieno l'esuberanza e l'energia di tutta la famiglia.

Il volto del piccolo, per volontà dell'influencer, non è stato reso noto al pubblico. Lo scatto, però, non nasconde alcuni tratti e rivela la verità. Ecco di cosa si tratta.

Michelle Hunziker, in versione nonna per il piccolo Cesare: «Non so se resisto alla tentazione...»

Aurora Ramazzotti, il viaggio a Berlino con Goffredo Cerza inizia con uno spavento: «Dov'è Cesare?». Poi, la brutta sorpresa in aereo

Aurora Ramazzotti, la faccia di Cesare

La faccia del piccolo Cesare è stata ampiamente tutelata da parte dell'influencer che sui social ha deciso che sarà proprio lui, crescendo, a decidere quando e come esporsi. Parlando proprio in merito a questo aspetto della vita del neonato, la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha spiegato che intende aspettare un'età più vicina a quella del consenso o quantomeno della capacità di autoregolarsi con gli strumenti social, prima di esporre egoisticamente il figlio su canali quali Instagram, TikTok o altre piattaforme.

Paparazzati a Brera

Paparazzati nella città di Brera, in provincia di Milano, il settimanale Chi ha pubblicato la foto del piccolo, risalente a qualche giorno fa, oscurando parte del volto, mentre è tra le braccia di una sorridente Aurora Ramazzotti.

«Innamorata pazza dei suoi uomini.

La foto ha destato non poche perplessità. C'è chi non ha gradito, infatti, che non sia stata rispettata la volontà della mamma di oscurare totalmente il volto del neonato e chi, invece, ha pensato di poter approfittarne per capire a chi, tra i due genitori, assomiglia di più. Per i fan non ci sono dubbi: «È uguale a te».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Settembre 2023, 14:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA