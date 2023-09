Aurora Ramazzotti, il viaggio a Berlino con Goffredo Cerza inizia con uno spavento: «Dov'è Cesare?». Poi, la brutta sorpresa in aereo

di Redazione web

Aurora Ramazzotti sta lentamente ricominciando a lavorare dopo il parto. Cesare ha già compiuto qualche mese e riesce a stare qualche ora senza la mamma. Ma non vi preoccupate, c'è nonna Michelle Hunziker che per il suo nipotino farebbe di tutto. Aurora può fare affidamento su di lei ogni volta che ha qualche impegno lavorativo, come è successo ieri, 19 settembre, quando doveva recarsi in giornata a Roma perché è stata nominata madrina della campagna di sensibilizzazione "Il costo della bellezza". In quell'occasione, nonna Mich si era fatta trovare pronta a coccolare Cesare per tutto il tempo necessario.

Questa mattina, la sveglia per Aurora e Goffredo è suonata molto presto, alle 4:30, perché avevano un aereo la mattina alle 6 diretto a Berlino. Qualcosa, tuttavia, non è andato come previsto e la giornata è iniziata con uno spavento e una sola domanda: «Dov'è Cesare?»

Aurora Ramazzotti e lo spavento all'alba

Questa mattina Aurora e Goffredo si sono svegliati all'alba per poter arrivare in tempo all'aeroporto e partire presto per Berlino a causa di un evento, forse, lavorativo che li terrà impegnati tutta la giornata. E Cesare?

Aurora Ramazzotti ha raccontato ai suoi fan di essersi presa "un colpo" questa mattina perché quando ha cercato nel lettino il piccolo, lui non c'era.

L'influencer ha poi raccontato di aver lasciato il piccolo Cesare con nonna Michelle Hunziker a causa di questo impegno che porterà via entrambi i genitori: «Quando ho aperto gli occhi cercavo Cesare nel lettino e poi nel lettone e sono andata nel panico perché non c'era e invece è con Michelle». Nella frenesia della mattinata e del risveglio all'alba, ad Aurora sarà sfuggito questo piccolo dettaglio.

Il buon proposito (mancato)

Aurora Ramazzotti ha confessato ai suoi fan che avrebbe sempre voluto imparare il tedesco (lingua madre della mamma Michelle), ma non ha mai avuto il tempo e l'occasione per studiarlo e impararlo bene. Essere la figlia di Michelle Hunziker la porta a partecipare ad eventi lavorativi anche all'estero e a Berlino (come in questo caso) e lei avrebbe tanto voluto poter parlare la lingua per semplificare la comunicazione.

La brutta sorpresa in aereo

Il viaggio in aereo alle 6 del mattino può essere ricco di sorprese, positive e negative. E Aurora Ramazzotti lo sa bene, soprattutto dopo essere capitata accanto ad un passeggero che «secondo le mie stime non ha lasciato passare un giorno della sua vita senza ingerire aglio» e l'alito non molto fresco...

