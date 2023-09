Facchinetti e Fedez scatenati al matrimonio vip, lo spettacolo senza freni per gli sposi: «I signori della festa», spunta anche Chiara Ferragni

Il matrimonio di Eugenio e Cecilia sono decisamente sfuggite di mano. Durante le nozze, a cui hanno preso parte molti Vip e influencer, la fontana della villa diventa teatro di un siparietto che ha coinvolto Francesco Facchinetti, Fedez e Chiara Ferragni. Ma non solo.

Tra gli invitati tantissimi volti noti della musica e del gossip italiano, tra cui Aurora Ramazzotti, rimasta davvero senza parole per quanto ha visto alla festa dopo la cerimonia. Alle nozze vip il più scatenato è sicuramente uno dei testimoni dello sposo: Francesco Facchinetti. Che si esibisce dall'interno della fontana e, inevitabilmente, le cose non finiscono bene. Ma scopriamo insieme cosa è successo.

Aurora Ramazzotti sconvolta al matrimonio vip: «Non so a cosa stiamo assistendo»

Aurora Ramazzotti alle nozze vip con Paola Di Benedetto e Sara Daniele: gli outfit super sexy

«I signori della festa»

Nella serata di ieri si sono verificati alcuni eventi sorprendenti, tutti documentati via social. In un determinato momento, il figlio del tastierista dei Pooh è stato coinvolto in un divertente episodio insieme al rapper, che ha persino finito di cantare dentro la fontana.

Oggi, Francesco Facchinetti, ha voluto omaggiare il giorno speciale di un amico speciale.

Ma cosa e chi avrà spinto il buon Federico Lucia a farsi un bagno in piena sera? Cosa avrà provocato Francesco Facchinetti? E cosa c’entra Chiara Ferragni in tutto questa storia? Insomma, cosa è avvenuto nello specifico? Andiamo a scoprirlo insieme.

