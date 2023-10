Sophie Codegoni, Alessandro Basciano posta la storia con lei e Celine: crisi superata?

di Redazione web

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano stanno attraversando un periodo di alti e bassi. Qualche volta, i due compaiono insieme, poi, smettono di seguirsi sui social, poi, riprendono a seguirsi e, ancora, non postano più foto insieme per qualche giorno, lei toglie l'anello di fidanzamento e i fan finiscono per non capirci più niente. Proprio qualche giorno fa, stando alle voci che circolavano sul web, sembrava che i due fossero arrivati a un punto di non ritorno ma, ecco che, nelle scorse ore, il dj ha postato una storia con l'influencer e la loro bambina Celine.

La storia Instagram di Alessandro Basciano

Alessandro Basciano ha pubblicato una storia Instagram in cui riprende Sophie Codegoni e la loro Celine. La giovane mamma tiene in braccio la neonata e le due sono sedute all'interno dell'auto del dj, al posto guida. L'influencer non dice nulla, dà solo dei teneri bacini alla sua bambina che, intanto, si guarda attorno incuriosita.

Alla storia, Alessandro Basciano aggiunge semplicemente il pensiero: «Vi amo», con tanto di cuoricino.

I fan della coppia, quindi, non capiscono bene quale sia la situazione attuale tra i due, dato che, Sophie non indossa più l'anello che lui le aveva regalato al Festival del Cinema di Venezia chiedendole di sposarlo. Inoltre, lui ha ricominciato a seguirla su Instagram, mentre, lei ancora no.

I motivi dell'ultima (e più pesante) crisi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano non sono mai stati svelati. I due, infatti, non si sono mai sbilanciati sull'argomento, anche se, sui social circolano voci di presunti tradimenti di lui e si dice che l'influencer lo abbia lasciato dopo avere scoperto alcuni messaggi compromettenti su Whatsapp.

