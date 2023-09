Sophie Codegoni non indossa più l'anello di fidanzamento: è davvero finita con Alessandro Basciano?

di Redazione web

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, ormai da diverse settimane, non compaiono più insieme sui social e i fan cominciano a preoccuparsi, dato che, le crisi ultimamente sono state sempre più frequenti. L'influencer e il dj, dopo il Festival del Cinema di Venezia, dove erano apparsi felici e sorridenti, hanno smesso di seguirsi su Instagram e, inoltre, un altro segnale ha dato prova dell'ennesima tensione che starebbero vivendo.

Un'altra indiscutibile prova che Sophie Codegoni e Alessandro Basciano stiano vivendo una grande crisi è data dal fatto che l'influencer, da qualche giorno a questa parte, non indossi più l'anello di fidanzamento con il quale il dj le aveva chiesto di sposarlo. Quello era un simbolo d'amore al quale l'ex gieffina era davvero affezionata.

I due innamorati avevano, infatti, in programma le nozze dopo la nascita della loro prima bambina Celine, matrimonio che, almeno per il momento, sembra essere sfumato.

Stando, poi, alle ultime rivelazioni comparse sul web, Sophie e Alessandro avrebbero discusso pesantemente davanti anche ad altre persone, episodio mai smentito né confermato dai due che, al momento, mantengono il riserbo più totale.

Sophie Codegoni, quindi, in questi giorni, si sta concentrando sulla sua Celine e sui vari progetti di lavoro in cui è impegnata. Ad esempio, l'ex gieffina è stata riconfermata alla conduzione di Casa Chi dove, ogni settimana, chiacchera con ospiti sempre nuovi.

