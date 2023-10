Sophie Codegoni: «Con la chirurgia estetica mi sono distrutta. Ho iniziato a 16 anni, ero fuori...»

di Redazione web

Sophie Codegoni al centro dell'attenzione, oltre che per la sua storia altalenante (secondo i rumors) con Alessandro Basciano, per le sue dichiarazioni fatte a È sempre Cartabianca. L'ex del GfVip è stata ospite del programma di Bianca Berlinguer per parlare di chirurgia estetica. L'influencer ha dichiarato di essersi pentita di aver abusato dei ritocchini fatti soprattutto quando era molto giovane.

Sophie Codegoni, crisi con Alessandro Basciano? L'anello, il presunto tradimento, il trasloco: ecco cosa sta succedendo

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, crisi tutt'altro che superata: lei pubblica una canzone sul tradimento e poi la rimuove

Sophie Codegoni e la chirurgia estetica

«Con la chirurgia estetica mi sono distrutta», ha esordito a “E’ sempre Cartabianca”. Racconta la sua storia «Ho iniziato a 16 anni, ho fatto una testa ai miei genitori per rifarmi le labbra perchè le avevo sottili e avevo una leggera asimmetria».

Il suo canone «irrangiungibile» era Bella Hadid: «Scorrevo le foto sui social e alcune non riuscivo a guardarle perché queste ragazze erano troppo belle. Vivevo questa competizione con tutto quello che vedevo». Così entra nel loop della chirurgia estetica.

Le dichiarazioni da Bianca Berlinguer

«Le labbra le volevo sempre più grandi e belle; anziché una volta ogni sei mesi, ho iniziato a fare le punture ogni due per tre.

«Avevo un seno molto bello ma non era perfetto come lo volevo io; pensavo che la chirurgia mi potesse dare quella perfezione che non esiste».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Ottobre 2023, 14:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA