Sophie Codegoni, l'amico di Alessandro Basciano conferma la crisi: «Tutte le coppie vivono momenti difficili»

di Redazione web

Da qualche tempo sui social, si vocifera di una crisi pesante tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano che, però, ultimamente, non si sono mai pronunciati sull'argomento. Inoltre, ci sarebbero anche vari segnali che confermerebbero che tra i due le cose non starebbero proprio andando a gonfie vele: Sophie, infatti, non segue più Alessandro su Instagram, non indossa più l'anello di fidanzamento e, per giunta, si è appena trasferita in un'altra casa insieme alla loro bambina Celine. Ora, a confermare la crisi ecco un amico del dj.

Sophie Codegoni e l'annuario anni '90 (creato con l'intelligenza artificiale): «La mia versione nerd mi fa morire»

Sophie Codegoni, Alessandro Basciano posta la storia con lei e Celine: crisi superata?

La crisi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

I fan lo hanno capito subito che tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano c'era qualcosa che non andava: qualche tempo fa, infatti, la coppia postava spesso foto e video in cui era felice e sorridente, poi, le dimostrazioni di affetto sono venute sempre meno. I "Basciagoni" avevano già attraversato diversi momenti di crisi che avevano allontanato sempre di più la data di un ipotetico matrimonio. Alessandro, infatti, aveva chiesto a Sophie di sposarlo, proprio sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia.

A confermare la crisi dei due ex gieffini, è l'amico del dj, Amedeo Venza che durante il suo intervento nella rubrica Chit e Chat, organizzata sul profilo Instagram Sdl.Tv, ha detto: «Tutte le coppie vivono una crisi, l’importante è recuperare, sempre se si può recuperare».

Sophie Codegoni, comunque, continua a postare molte foto, storie e video insieme alla sua bambina Celine che è per lei "la sua gioia più grande" e "l'amore della sua vita". L'influencer, insieme alla sua piccolina, è sempre molto sorridente.

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Ottobre 2023, 21:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA