Sophie Codegoni e l'annuario anni '90 (creato con l'intelligenza artificiale): «La mia versione nerd mi fa morire»

Sophie Codegoni, nonostante le voci sempre più insistenti di una separazione da Alessandro Basciano, non ha ancora dichiarato nulla e sui social continua a essere molto attiva. L'influencer, tutti i giorni, posta foto, video o reel in cui mostra la sua bambina Celine o i suoi progetti lavorativi. Nell'ultimo post che ha pubblicato, Sophie mostra ai suoi milioni di follower come potrebbe essere stata se avesse vissuto gli anni '90 da adolescente.

Il post Instagram di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni ha pubblicato una nuova serie di foto sul proprio profilo Instagram in cui compare con diversi look e tagli di capelli. L'influencer, a corredo delle immagini, ha scritto: «Il mio annuario anni '90... la mia versione nerd mi fa morire», aggiungendo una risata. La giovane mamma, poi, ha registrato una storia in cui spiega ai suoi follower che è riuscita a creare questa versione di sé al passato, grazie a un'applicazione che utilizza l'intelligenza artificiale.

Inoltre, Sophie, a chi le ha scritto: «Eri più bella da ragazzina, ma poi ti sei rifatta», ha risposto così: «In che senso? Negli anni '90 non ero nemmeno nei pensieri dei miei genitori», aggiungendo diverse emoticon con le lacrime dalle risate. Infatti, l'influencer è nata nel 2000.

La crisi con Alessandro Basciano

Anche se, finora, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano non hanno ancora dichiarato nulla sui social, ai fan della coppia è ormai chiaro che ci sia una crisi in corso tra loro. L'influencer, infatti, non indossa più l'anello di fidanzamento e, in questi giorni, ha traslocato con la sua bambina Celine.

