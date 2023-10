Emma Bonino a Belve: «Guarita dal tumore al polmone, dopo 8 anni se n'è andato»

Emma Bonino (75 anni) ospite della terza puntata di Belve, con Francesca Fagnani. Un ritratto a tutto tondo della ex Senatrice, dove non mancano momenti divertenti. Si parte dall’infanzia trascorsa con la famiglia contadina nella campagna piemontese, passa dalla vocazione politica nata dall’esperienza traumatica dell’aborto che la porta a militare nel partito Radicale e si arriva fino ai giorni nostri: 40 anni di storia italiani condensati in una toccante intervista.

Andiamo a leggere alcuni estratti dell'intervista che andrà in onda martedì 9 ottobre.

