Sandra Milo morta il 29 gennaio scorso, ha lasciato un grande vuoto nel mondo dello spettacolo e del cinema, lei è stata una vera e propria regina. Nella puntata odierna di Verissimo, Silvia Toffanin ha intervistato il figlio Ciro De Lollis che, in lacrime, ha raccontato gli ultimi momenti di vita della sua amata mamma che è morta per un tumore scoperto non troppo tempo fa.