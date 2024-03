Sandra Milo, la figlia all'attacco: «Mamma meritava un ricordo a Sanremo, in Francia l'hanno omaggiata»

di Redazione web

Sandra Milo avrebbe meritato un omaggio sul palco di Sanremo e nel programma sui 70 anni della tv condotto da Massimo Giletti, andato in onda su Rai 1 nei giorni scorsi. Lo scrive Azzurra de Lollis, figlia di Sandra Milo, nei commenti in un nuovo post sull'account ufficiale Instagram della madre, rispondendo a un utente che sottolineava come l'interprete di Otto e mezzo non venga abbastanza ricordata come un'attrice che ha fatto la storia del cinema.

«Evidentemente le sono sfuggiti i miei toni polemici nei confronti di chi non l'ha ricordato sul palco di Sanremo o per i settant'anni della Rai - risponde Azzurra De Lollis in un post dedicato alle emozioni che prova a un mese dalla scomparsa della madre, accompagnato da una delle ultime foto di Sandra Milo durante una colazione insieme -. Per fortuna nella cerimonia di consegna dei premi Cesar all'Olimpia di Parigi l'hanno omaggiata come meritava. I francesi sono più ossequiosi di noi verso chi era meritevole».

