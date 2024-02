Sandra Milo, l'ultima foto condivisa dalla figlia Azzurra a un mese dalla morte: «Hai lasciato una voragine nel cuore»

«Mamma, com'eri - anzi come sei - bella anche senza trucco», inizia così il lungo ricordo di Azzurra De Lollis dedicato a Sandra Milo, l'attrice e musa ispiratrice del cinema italiano, che lei conosceva semplicemente come «mamma». L'attrice è venuta a mancare il 29 gennaio scorso e Azzurra ha voluto condividere sui social una foto speciale che ritrae Sandra in casa, struccata, mentre faceva colazione con lei, il loro rito quotidiano.

Andiamo a leggere le dolci parole che la figlia ha voluto condividere, aprendo il suo cuore e mostrando il dolore che sente per la sua assenza.