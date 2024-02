Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi come sta dopo il malore? Anita Olivieri rivela quando torna nella Casa

di Redazione web

Paura al Grande Fratello per un malore che ha costretto Giuseppe Garibaldi a lasciare la Casa più spiata d'Italia nella serata di ieri, venerdì 2 febbraio. Come sta il concorrente del Gf? A parlare oggi è Anita Olivieri che ha detto di aver sentito i genitori. Garibaldi ha avuto un malore: in diretta si sono visti gli altri inquilini correre e chiamare la produzione. Pare che sia intervenuta anche un’ambulanza, ma la regia del Grande Fratello ha subito tolto l’audio e ha chiesto agli altri concorrenti di non parlarne. Quindi aleggia del mistero sulle sue reali condizioni di salute.

Giuseppe Garibaldi come sta: parla Anita Olivieri

Oggi, però, direttamente dalla casa del Grande Fratello arrivano altre notizie e a parlare è stata Anita Olivieri che ha raccontato a Massimiliano Varrese cosa aveva saputo dalla famiglia stessa di Garibaldi. «Tutto a posto, non ci sono novità - ha esordito Anita parlando all'inquilino amico - Famiglia a posto e tutto a posto, sta bene e parla, mangia, beve…è tranquillo».

Quella di Anita è ovviamente soltanto una ipotesi e tutto dipenderà dalle condizioni di salute di Giuseppe. Se non ci sarà bisogno di altri accertamenti e controlli vari, è molto probabile che rientri per la puntata in onda lunedì 5 febbraio. .

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Febbraio 2024, 18:11

