Giuseppe Garibaldi, il comunicato del GF chiarisce: «Uscito per accertamenti, rientrerà appena possibile». Come sta

di Dajana Mrruku

Il malore di Giuseppe Garibaldi ha destato molte preoccupazioni nelle ultime ore. Il ragazzo potrebbe essere svenuto, mentre altri ipotizzano un problema al cuore, viste le parole di Marco Maddaloni che racconta di averlo visto toccarsi il petto. Poco fa l'account ufficiale del Grande Fratello ha fatto sapere che Garibaldi ha lasciato temporaneamente la casa per i controlli.

Cosa hanno detto i familiari

I familiari di Giuseppe hanno parlato per la prima volta poche ore fa, in particolare il fratello Nicola, che ha rivelato le condizioni di salute del coinquilino del Grande Fratello: «Buongiorno a tutti. Io e la mia famiglia vi ringraziamo per i tanti messaggi d'affetto! Giuseppe sta bene ed è sotto osservazione! Grazie di cuore a tutti».

Il comunciato ufficiale

L'account ufficiale del Grande Fratello ha rilasciato un comunicato stampa in cui dichiara che Giuseppe Garibaldi ha lasciato temporaneamente la casa: «Giuseppe Garibaldi, in seguito a un leggero malore, è uscito temporaneamente dalla Casa del Grande Fratello per sottoporsi ad accertamenti medici.

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Febbraio 2024, 13:48

