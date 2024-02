Grande Fratello, malore per Giuseppe Garibaldi: arriva l'ambulanza. «Non toccategli il cuore»

Attimi di grande tensione all'interno della casa del Grande Fratello. Uno dei concorrenti, Giuseppe Garibaldi, nel corso della serata ha accusato un malore. Le poche riprese disponibili mostrano i volti degli altri partecipanti al reality molto preoccupati. Dalle immagini della diretta su Mediaset Extra, inoltre, alcuni telespettatori affermano di essere riusciti a scorgere l'arrivo di un'ambulanza. Anita e Rosy sono state le prime a chiedere aiuto, mentre in sottofondo si sente la voce di Marco Maddaloni che grida: «Non toccategli il cuore!».

Malore per Giuseppe Garibaldi nella casa del GF

Non è chiaro, al momento, quali siano le condizioni di salute di Garibaldi. Le telecamere per un po' di tempo hanno evitato di inquadrare i concorrenti, ma quando è tornata la calma il clima in casa era molto cupo. Tutti hanno passato la serata in silenzio o quasi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Febbraio 2024, 23:36

