Grande Fratello, i concorrenti credono di non essere ripresi e si accordano sulla puntata: cos'è successo

Grande Fratello, sul programma le polemiche sono sempre all'ordine del giorno. Anche se i meccanismi all'interno della casa sono piuttosto noti sia al pubblico che ai concorrenti, di tanto in tanto gli inquilini della casa più spiata d'Italia si dimenticano completamente di essere ripresi e si lasciano andare a situazioni al limite o che, come in questo caso, violano apertamente il regolamento, tanto da costringere la regia ad intervenire con la censura. Dopo alcune frasi, infatti, le telecamere sono state spente di punto in bianco, costringendo i telespettatori a cambiare canale.

La puntata

Durante la notte alcuni concorrenti hanno fatto riferimenti su cosa accadrà nella prossima puntata del Grande Fratello.

Venerdì 2 Febbraio 2024

