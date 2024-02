Paura per Giuseppe Garibaldi. Il giovane bidello calabrese, concorrente del Grande Fratello, si è sentito male nel corso della serata e le sue condizioni di salute hanno spinto la produzione a richiedere l’intervento di un’ambulanza. Dalla produzione non sono ancora arrivate delucidazioni riguardo le condizioni di salute del gieffino, trasportato d’urgenza in un ospedale romano, dove sarebbe tutt’ora ricoverato per accertamenti.