Beatrice Luzzi: «Ho fatto un film con Madonna. Il flirt con Gerarld Butler? Non è tanto il mio tipo, io ho strani gusti»

Da quando ha partecipato al Grande Fratello, Beatrice Luzzi è riuscita a sorprendere i telespettatori: il suo piglio e la capacità di riuscire ad affrontare le difficoltà l'hanno resa un personaggio tout court. Oggi a distanza di due mesi dalla finale del reality condotto da Alfonso Signorini, l'attrice è tornata a parlare della sua esperienza televisiva e ha cercato di spiegare il motivo per il quale ha scelto di partecipare al Grande Fratello.

Le parole di Beatrice Luzzi

«Perché ho deciso di partecipare al Grande Fratello? Volevo rimettermi in gioco professionalmente - ha spiegato Beatrice Luzzi a Giulia Salemi -. Gli ultimi quindici anni li ho dedicati ai miei figli e la parte mia artistica aveva bisogno di tornare. Per questo sono grata al Grande Fratello. Con Vivere avevo 30 anni e ho avuto il boom. Guadagnavo 12milioni di lire al mese. Il lavoro dell'attrice non è meritocratico, il cinema italiano non mi ha dato tante opportunità.

L'attrice durante l'intervista ha parlato del famosissimo flirt con Gerald Butler. «Dai non ne parliamo, lui è sposato e ho paura. Da quando è entrata Jane Alexander in studio al Grande Fratello sono rimasta tramautizzata e non ne voglio parlare. Però non è tanto il mio tipo ora che ci penso, io ho strani gusti. Lui è troppo canonico per me».

«Con Giuseppe Garibaldi»

Beatrice Luzzi sul rapporto con Giuseppe è stata chiara e senza peli sulla lingua ha spiegato come stanno le cose tra loro. «Con Giuseppe c'era una magia particolare e un'attrazione profonda che io avrei voluto vivere lì perché ero deresponsabilizzata dalla mia età e dal mio ruolo di mamma. Mi pento di essere stata un po' imprudente nei suoi confronti. Ci siamo confrontati fuori e abbiamo un po' di fango da smaltire in libertà. Ogni tanto ci sentiamo e affrontiamo un po' di dolore accumulato».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Maggio 2024, 16:51

