Beatrice Luzzi e Mirko Brunetti, nuove scintille dopo il Grande Fratello: «La mia non era strategia ma...»

di Cristina Siciliano

Beatrice Luzzi è stata ospite di una nuova puntata di Non lo faccio per moda, il podcast condotto da Giulia Salemi. Durante l'intervista l'attrice ha parlato soprattutto della sua esperienza (molto discussa) all'interno della casa del Grande Fratello e ha svelato un piccolo retroscena. Stando alle parole di Beatrice Luzzi sembrerebbe che qualcosa sia cambiato all'interno della casa con il ritorno di Mirko Brunetti.

Le parole di Beatrice Luzzi

«Da quando è entrato Mirko in tugurio la casa è cambiata nei miei confronti - ha spiegato Beatrice Luzzi a Giulia Salemi -. Come se lui avesse portato un messaggio da fuori e improvvisamente sono diventati tutti affettuosi. Io ho evitato di dire determinate cose, avevo bisogno di pace quindi mi è andata bene.

La risposta di Mirko

Non è tardata ad arrivare la risposta di Mirko Brunetti dopo aver ascoltato le parole di Beatrice Luzzi. «Comunque la mia non era strategia Bea - ha commentato Mirko Brunetti su Instagram -. Volevo solo portare un po' di positività in quel momento a prescindere dalle vostre dinamiche in casa. Un abbraccio grande»

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Maggio 2024, 15:19

