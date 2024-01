Sandra Milo, il suo "ultimo viaggio": «Anche per morire ci vuole un bel rossetto»

È con profonda tristezza che abbiamo appreso la notizia della scomparsa di Sandra Milo, la "diva bambina" del cinema italiano, che ha incantato generazioni con il suo talento e la sua grazia senza tempo. A 90 anni, l'iconica attrice e conduttrice ci ha lasciato, lasciando un vuoto nel panorama cinematografico e in quello televisivo italiano. Conosciuta come la musa di Federico Fellini e una delle figure più amate dello spettacolo, Sandra Milo ha lasciato un'impronta indelebile nella storia del mondo dello spettacolo.

L'intervista

Tuttavia, in queste ultime ore, un video emerso su TikTok sta suscitando interesse e commozione per la sua scomparsa. Nell'intervista, l'attrice parlava di una strana sensazione che prevedeva la sua prossima partenza verso l’ultimo viaggio, usando parole che, nonostante la malinconia implicita, sono intrise di ironia e trasmettono un messaggio di bellezza e accettazione della vita che non smette di emozionare.

