Sandra Milo, i figli della diva: Debora inviata de "La vita in diretta", il finto incidente di Ciro e il miracolo di Azzurra «morta e rianimata»

Sandra Milo è morta a 90 anni. A farlo sapere è stata la famiglia, che gli è stata vicino fino all'ultimo. L'attrice si è spenta nella sua casa di Roma, circondata dall'amore dei tre figli: Ciro e Azzurra De Lollis e Debora Ergas. Nati dalla relazione con Ottavio De Lollis e da quella con Moris Ergas.

Chi sono i figli di Sandra Milo

Debora Ergas è la figlia più grande. Nata nel 1963 dal matrimonio di Sandra Milo con Moris Ergas, è una giornalista. Lavora in Rai e il suo è uno dei nomi di punta del programma "La Vita in diretta", di cui è inviata. Celebre l'intervista alla mamma nel programma di RaiUno e lo sfogo contro Virginia Raffaele, per l'imitazione che aveva tributato alla diva: «Peccato quelle battute, nei panni di una signora di quasi 84 anni dichiarati, che è stata musa di Fellini», aveva detto.

Ciro De Lollis è l'unico figlio maschio di Sandra Milo. Nato nel 1968 dal matrimonio di Sandra Milo con Ottavio De Lollis, ha scelto di restare lontano dai riflettori. È sposato con Vanessa Ceccarini, e la coppia ha dato il benvenuto a Flavio Milo De Lollis, nome scelto in onore della nonna Sandra.

L'8 gennaio 1990 Sandra Milo fu vittima di un atroce scherzo televisivo a L'amore è una cosa meravigliosa su RaiDue: una telefonata la informava che il figlio Ciro era in gravi condizioni in seguito ad un incidente stradale.

Azzurra De Lollis è la figlia più piccola. La sua nascita è stata segnata da un evento straordinario: dopo un travaglio prematuro, la bambina è nata cianotica e priva di attività cardiaca e muscolare. «Ero disperata, quando la fedelissima suor Costantina prese la bimba, l’avvolse nella copertina bianca che avevo portato con me e fuggì via. Si recò a pregare Madre Maria Pia Mastena, fondatrice dell’ordine, e dopo poco la bimba fece il suo primo vagito. La Chiesa ha avviato il processo di canonizzazione per la Madre». Lavora nel mondo dello spettacolo.

