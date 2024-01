Sandra Milo morta, l'ultima intervista: «Non ho paura di morire, a un certo punto toccherà anche a me e andrò in paradiso»

di Redazione web

Sandra Milo è morta a Roma il 29 gennaio. Aveva compiuto 90 anni nel 2023. L'attrice che ispirò Fellini, si è spenta tra l'amore dei suoi cari. In una delle sue ultime interviste, Sandra Milo aveva parlato proprio di questo triste giorno e di come avrebbe affrontato l'avvicinarsi della sua ora.

L'ultima intervista di Sandra Milo

«Non ho paura di morire - aveva detto in un'intervista al Corriere - ho 90 anni e a un certo punto toccherà anche a me. Sono cresciuta sotto le bombe e la morte lì era sempre vicina», aveva detto l'attrice. Poi, aveva aggiunto: «Non credo all’inferno, oltre la morte c’è il paradiso. Io mi vedo lì... ho cercato di fare del mio meglio».

L'amore per Fellini

«Mi sono sposata a 15 anni e ho amato Fellini per 17 - aveva raccontato Sandra Milo - Il primo bacio me l'ha dato a Cinecittà in camerino: sono svenuta. Quando mi ha chiesto di seguirlo ho detto "no". Temeno si pentisse e che l'amore sarebbe finito».

