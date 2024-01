Sandra Milo, chi era. La carriera, gli amori, i matrimoni (il primo a 15 anni), la relazione con Craxi e le difficoltà economiche della grande attrice

Sandra Milo si è spenta a 90 anni nella sua abitazione e tra l'affetto dei suo cari come aveva richiesto. E' stata una delle attrici mito del cinema italiano prima di avere anche un buon successo in televisione anche come conduttrice.

La lunga carriera

La lunga carriera dell'attrice parte al cinema accanto ad Alberto Sordi nel film, "Lo scapolo" del 1955. Il primo ruolo importante arriva nel 1959 con "Il generale Della Rovere", per la regia di Roberto Rossellini, in cui interpreta una prostituta al fianco di Vittorio De Sica. Un ruolo analogo è quello ricoperto in "Adua e le compagne" del 1960 di Antonio Pietrangeli. Nel 1961 è protagonista con Eduardo De Filippo, Vittorio Gassman e Marcello Mastroianni nel film "Fantasmi a Roma", diretto da Antonio Pietrangeli. Nel 1962 torna al cinema con "Il giorno più corto" di Sergio Corbucci, dove recita al fianco, tra gli altri, di Totò, Eduardo e Peppino De Filippo, Jean-Paul Belmondo, Ugo Tognazzi e Aldo Fabrizi.

Protagonista in 8emezzo e Giulietta degli Spiriti: due capolavori di Fellini

Determinante è l'incontro con Federico Fellini che la soprannomina "Sandrocchia", facendola diventare protagonista di due capolavori, "8½" del 1963 e "Giulietta degli spiriti" del 1965. Viene diretta anche, fra i tanti, da Luigi Zampa in "Frenesia dell'estate" del 1963, da Dino Risi in "L'ombrellone" del 1965, a fianco di Enrico Maria Salerno e ad Antonio Pietrangeli nel film "La visita" del 1963. Di là, diventa protagonista del piccolo schermo negli anni 80, fino ad oggi. Gli suoi ultimi impegni Pupi Avati la vuole nel 2003 nel suo film "Il cuore altrove" e nel 2010 Salvatores nel suo "Happy Family" mentre al teatro arrivano per Sandra "8 donne e un mistero", "Il letto ovale", "Fiori d'acciaio", "Il club delle vedove" e "Una fidanzata per papà".

La relazione con Craxi

Sandra Milo fu legata al Partito Socialista Italiano fin dagli anni Sessanta, e fu molto vicina a Pietro Nenni. Negli anni Ottanta Sandra fu amante di Bettino Craxi, allora leader del PSI.Disse di lui: «Era molto timido ma sessualmente ero pazza di lui. Bettino era intelligente, colto, curioso ma anche di una timidezza che pochi conoscevano. Mi hanno conquistato inizialmente più le sue prole del suo fisico. Mi parlava anche a letto, durante l'amore. E io, sessualmente, sono stata pazza di lui». La storia è durata circa un paio d'anni «in segreto», a metà degli anni Ottanta. Poi si chiuse perchè Sandra Milo temeva la gelosia del marito, Ottavio De Lollis, particolarmente geloso e manesco.

Gli amori: è stata sposata 4 volte. Il primo matrimonio a 15 anni

Non è una novità che la sua vita privata sia stata molto altalenante. Sposata quattro volte, Sandra ha avuto tre figli. Il primo marito fu Cesare Rodighiero, quando aveva solo 15 anni.

L'amore per Fellini

Il grande amore dell vita di Sandra, com'è noto, è stato il regista Fellini. Una passione durata 17 anni, nonostante Federico Fellini fosse sposato con Giulietta Masino. Sandra ha dichiarato che Fellini è stato l’amore assoluto della sua vita. Ma se, all'inizio lei era innamoratissima di lui, mentre lui provava solo una grande attrazione, dopo le cose sono cambiate: «Ma poi a un certo punto, anche lui si è accorto di amarmi e, dopo 17 anni, mi ha detto di aver capito che ero io la donna della sua vita. Era con me che avrebbe voluto finire i suoi giorni. Ma io ho detto di no. Perché ho avuto paura».

Le difficoltà economiche

La sua vita, però, non è stata sempre rosea. Anzi. Anni fa, Sandra si sfogò a Verissimo, raccontando: «Lavoro, lavoro ma non guadagno niente perché va tutto all’Agenzia delle Entrate. Mi hanno confiscato tutto. Potrei fare un gesto estremo. In questo periodo ho pensato seriamente al suicidio, magari serve a qualcosa, sarebbe una scossa a cambiare le leggi. Magari questa è l’ultima intervista televisiva che rilascio, voglio ritirarmi dalle scene, non ce la faccio più». La rateizzazione ha infatti fermato il blocco dei conti correnti per il suo debito con l’erario di circa 800mila euro. Dopo qualche tempo, a 87 anni, rivelò di darsi da fare per aiutare la famiglia in difficoltà in un momento di fortissima crisi economica. Al settimanale Nuovo raccontò: «Ho bisogno di lavorare per mantenere i miei figli, Azzurra e Ciro, che sono disoccupati. Lui ha anche un bambino, il mio nipotino Flavio, di 7 anni, e anche mia nuora Vanessa è senza lavoro. Quindi io, che ho la fortuna di essere in salute, devo lavorare per aiutare loro. E poi se devo fare una cosa non sto lì a riflettere più di tanto: è il pensiero che mi affatica».

