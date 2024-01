Sandra Milo, Pierluigi Diaco rivela: «Non stava bene, era a letto già da molto»

Sandra Milo, la «Sandrocchia» del cinema italiano, come l'aveva soprannominata il suo amato Federico Fellini, si è spenta a 90 anni. Ma la sua bellezza, solarità e simpatia resteranno immortali. Così come alcuni suoi film, simboli del cinema italiano. Proprio nelle ultime ore, il collega e amico di Sandra, Pierluigi Diaco dopo aver appreso la notizia, ha voluto omaggiare l'attrice durante il programma Bella Ma. Il conduttore ha rivelato alcuni dettagli in merito alla salute di Sandra Milo prima della su morte. A quanto pare, l'attrice già da tempo non stava bene tant'è che si è spenta nel suo letto, così come desiderava.