Sandra Milo, l’addio social dei vip: da Simona Ventura a Mara Venier e Alba Parietti: «Donna gioiosa e libera»

Sandra Milo non c'è più. La «diva eterna» è morta il 29 gennaio 2023 a 90 anni. Attrice e musa del cinema italiano, ispiratrice di Fellini, ha scioccato il mondo dei fan ma anche dei vip. In tanti i messaggi dalle colleghe e amiche del mondo dello spettacol, tra cui, Mara Venier, Simona Ventura, Luciana Littizzetto e Alba Parietti. Donne che hanno affidato il loro personalissimo ricordo si Sandra Milo sui propri profili Instagram. «Un bacio, donna gioiosa e libera», ha scritto Luciana Littizzetto su Instagram. Poche parole ma che possiedono un significato vero e profondo.

L'addio social

Simona Ventura ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram con una foto tenerissima che mostra lei e Sandra Milo abbracciate. «Sandra non ci credo - ha scritto la conduttrice a corredo del post Instagram -. Ho sempre pensato che questo momento non sarebbe arrivato mai. Ti ho sempre voluto e ti vorrò sempre tanto tanto bene. Vola tranquilla Sandra. Staremo vicini noi ai tuoi figli». Anche Mara Venier ha voluto ricordare l'attrice con un breve e significativo messaggio social. «Ciao Sandrina mia». Un diminutivo che esprime palesemente la confidenza, la stima e l'affetto che c'era tra le due.

Il ricordo di Alba Parietti

«Poche persone ho conosciuto che amassero la vita, la bellezza il prossimo, le donne come te - ha scritto Alba Parietti sul suo profilo Instagram.

«Ti ho voluto bene Sandra perché era impossibile non capirti - ha concluso Alba Parietti -. Tu sapevi voler bene senza chiedere nulla in cambio . Una musa per ognuno di noi».

Anche Vladimir Luxuria ha espresso un dolce pensiero per l'attrice. «Sei stata la persona più dolce che ho conosciuto nel mondo dello spettacolo: sei stata una protagonista del cinema, la madrina del Loversff nel 2021. Ma soprattutto sei stata una grande amica».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Gennaio 2024, 16:10

