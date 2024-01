Sandra Milo, il silenzio dell'ultimo "baby" fidanzato Alessandro Rorato: il red carpet, l'anello e i 37 anni di differenza

Una vita privata altalentante, fatta di quattro matrimoni: il primo a 15 anni, l'ultimo con il cubano Jorge Ordoñez, nel mezzo quelli con i padri dei suoi figli. L'ultimo amore di Sandra Milo, però, è stato quello con un ristoratore Trevigiano, Alessandro Rorato, e risale a quattro anni fa.

All'epoca Sandra Milo, l'attrice scomparsa lunedì a Roma a 90 anni, di anni ne aveva 86. Lui 49, e tanto bastò a far gridare al "baby fidanzato", nonostante la non proprio tenera età di Rorato. Una relazione, ad ogni modo, che non ha potuto che scatenare la curiosità del gossip.