Sandra Milo, il dolore della figlia: «Non mi abituo alla sua assenza. Sempre sorridente, ha pianto solo il giorno prima di morire»

Nella puntata di Verissimo, in onda domenica 25 febbraio 2024, Silvia Toffanin ha ospitato in studio Azzurra De Lollis, 54 anni, figlia di Sandra Milo, venuta a mancare a lo scorso 29 gennaio. «Io e mamma ci siamo abbracciate e mi diceva sempre "stai tranquilla non avere paura" – ha rivelato De Lollis in lacrime a Verissimo –. Lei non si è mai lamentata».

Sandra Milo morta a 90 anni, oggi la camera ardente della star "svampita" e anticonformista



Il dolore

De Lollis ha parlato del dolore dopo la perdita di mamma Sandra. «Non riesco ad abituarmi alla sua assenza più passa il tempo e per me è peggio – ha rivelato –. Io vedo il suo letto vuoto e sto troppo male. Quando siamo uscite dall'ospedale io le ho promesso che mi sarei presa cura di lei. Io ho fatto il pellegrinaggio della speranza, sono andata da tutte le parti ma nessuno ci regalava altro tempo. Lei non ha mai pianto ma ha sempre sorriso. L'unica volta che ha pianto è stata il giorno prima di morire. Mia mamma non voleva raccontare della sua malattia e non ha voluto che lo raccontassimo a nessuno. Lei ha avuto un tumore ai polmoni e non lo sapeva quasi nessuno».