Fedez, Cecchi Paone a Pomeriggio 5: «Perché dice che non ha più soldi?»

di Cristina Siciliano

Flashback e nostalgia. Fedez nelle ultime ore, in una fase molto delicata della sua vita, mentre attraversa una crisi con Chiara Ferragni, ha rievocato attraverso un video Instagram, gli esordi della sua carriera soffermandosi sui primi concerti e anche sulla sua ex fidanzata Silvia Brigatti. «Avevo speso tutti i soldi che avevo per registrare il disco e quindi non avevo più soldi - ha sottolineato Fedez nel video Instagram -. Così ho cercato di risparmiare i soldi perché ho comprato una telecamera piccola». A tale proposito, il giornalista Alessandro Cecchi Paone, ospite in studio da Myrta Merlino a Pomeriggio 5, ha espresso una piccola riflessione in merito alle parole che Fedez ha pronunciato nel video.

Le parole di Cecchi Paone

Cecchi Paone ha notato un dettaglio nel video che ha pubblicato Fedez su Instagram: si tratta della ridondanza nel suo discorso della parola "soldi". «Ha ribadito troppe volte la parola soldi - ha sottolineato il giornalista -.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Marzo 2024, 20:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA