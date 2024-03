Giorgio Mastrota, l'ex re delle televendite che fine ha fatto? «Vivo a Bormio, ho cambiato vita»

Ma che fine ha fatto il re indiscusso delle televendite? Giorgio Mastrota sta per tornare in televisione con Casa Mastrota un programma culinario ambientato nella cucina di casa sua e a Tv Sorrisi e Canzoni ha spiegato come mai ha scelto di trasferirsi in una piccola cittadina di montagna.

Nel promo del suo nuovissimo cooking show in onda su Food Network mostra la sua famiglia, di cui è innamoratissimo: Natalia, 28 anni, la sua primogenita avuta con la ex Natalia Estrada, che gli ha regalato due splendidi nipotini, e Federico di 23 anni, nato dalla relazione con la modella brasiliana Carolina Barbosa. Mastrota è innamoratissimo di sua moglie Floribeth, con cui ha avuto altri due bambini: Matilde,11 anni e Leonardo di 6 e tutti insieme abitano nella loro casa a Bormio da sei anni.