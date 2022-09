Alice Campello, prima il lutto poi la foto della nonna con la felpa che scatena la bufera: cosa è successo

Alice Campello finisce nella bufera per una foto di troppo. Non sono giorni facili per l'influencer che in queste ore ha perso la nonna materna e si è trovata al centro di una polemica social costruita attorno a un'immagine considerata inopportuna. Tutta colpa di una foto che la moglie del calciatore Alvaro Morata ha pubblicato della nonna, vestita con tanto di felpa brandizzata della modella.

poteva evitare di mettere questa foto secondo me, soprattutto oggi che con i social basta poco per essere oggetto di critiche, pensieri? pic.twitter.com/mUABfGYMqK — miке (@chiccochiesa) September 21, 2022

L'immagine scelta per l'ultimo saluto ha suscitato non poche perplessità tra i follower che si sono interrogati sul senso di postare uno scatto della donna scomparsa mentre indossa un capo di abbigliamento di Akala studio, il marchio di moda ready-to-wear fondato nel 2021 dalla nipote.

A poco sono servite le parole di accompagnamento al post della Campello – «Un angelo in più che ci proteggerà» –, l'influencer è stata attaccata dal web ed è stata costretta a rimuovere l'immagine. A distanza di poco, un'utente ha commentato la sua ultima foto con queste parole: «Inutile che togli i post, vergogna. Pubblicizzare i tuoi stracci usando tua nonna che sta male, vergognati».

A quel punto la venticinquenne ha scritto un lungo post per giustificare la sua decisione: «Ho cancellato perché in un momento così triste non ho voglia di peggiorare la situazione con persone dai pensieri malati. Pensare che una persona voglia farsi pubblicità con una nonna che é allena morta e aveva 90 anni é davvero da persone malate… cosa pensi che mia nonna mi faccia vendere più felpe? Ma che problemi mentali devi avere?!».

L'influencer prosegue spiegando il significato del post: «È una foto che per me vale tantissimo perché é stata l’ultima foto che mia mamma le ha fatto quando stava ancora “bene” e che lei ha chiesto di mandarmi perché era orgogliosa di me e delle cose che faccio. Ogni volta che andavo a trovarla mi chiedeva creme e mi faceva vedere che bella pelle aveva e mi diceva che era orgogliosa di me .. il fatto che volesse una cosa mia e che sempre mi avesse nei suoi pensieri è quello che contava per me e il valore che aveva quella foto. Mi lasciano senza parole i vostri messaggi malati e che sempre dobbiate vedere il male ovunque e accanirsi contro una persona che ha appena persona una persona cara. Non ho bisogno di vendere due felpe e dubito che possa essere una pubblicità o che qualcuno se la possa comprare perché la veda a una signora di 90 anni, bisogna avere la mente davvero sporca per poterlo pensare… in più ovviamente non era la foto dove usciva meglio ma per me aveva un valore d’amore».

