Giorgio Mastrota: «Io e Natalia Estrada, ecco come finì: è stata lei». L'amaro racconto a Oggi è un altro giorno VIDEO

A distanza di tanti anni Giorgio Mastrota ha raccontato della sua relazione con Natalia Estrada. Ospite di Oggi è un altro giorno, con Serena Bortone, Mastrota è tornato a parlare di quella vecchia storia, come aveva già fatto qualche settimana fa in un'intervista al Corriere della Sera. E lo ha fatto con non poca amarezza su com'è andata a finire.

Mastrota: «Io e Natalia Estrada, ecco come andò. Vinsi il più bello d'Italia, ma ero raccomandato»

Mastrota torna a parlare di Natalia Estrada

Giorgio Mastrota ha concesso una lunga intervista nel salotto di Serena Bortone, raccontando di sé e offrendo al pubblico un suo ritratto inedito. In studio, il conduttore si è lasciato andare ad intime rivelazioni, soprattutto sulla storia d'amore con la showgirl spagnola. «È stata lei (ad andarsene ndr). Sono stato molto male. Sono stati momenti difficili. Anche per lei non è stato facile credo. Sono stato aiutato da due miei amici», ha spiegato Mastrota.

La fine della loro storia d'amore

Giorgio Mastrota, poi, ha confessato a Serena Bortone che in realtà, la fine del loro amore non è avvenuta per colpa sua. «Tutti pensavano che fosse stata colpa sua, ma non è così. Alla fine avevamo bruciato le tappe, tutti e due. Solo che probabilmente la sua distrazione si è vista un po' di più. Io ho fatto un po' lo sciocchino. Alla fine, potevamo forse riuscire a riavvolgere il nastro, ma tutto sommato è stato meglio così», ha spiegato Mastrota. Poi, ha ammesso: «Io sono stato traditore a lungo, forse era la mia natura, non lo so».

Aldilà degli sbagli, i due ex continuano ad avere un rapporto pacifico soprattutto per la figlia. «Adesso che Natalia ha preso la sua strada, non siamo rimasti amici, ma se dobbiamo sentirci, ci sentiamo», ha così concluso Mastrota.

