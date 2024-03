Giorgio Mastrota oggi, dalle televendite alla cucina: «Natalia Estrada? Ogni tanto ci vediamo»

Giorgio Mastrota è tornato in televisione sotto altre, nuove vesti. Da qualche giorno ha debuttato su FoodNetwork con "Casa Mastrota", l'inedito programma che lo vede ai fornelli della sua villetta di Bormio, in Valtellina mentre cucina piatti per i suoi cari. Nelle varie puntate del format, accanto a Giorgio, si alternano i figli e vari ospiti che, mentre preparano gustose pietanze, chiacchierano tra di loro. In una recente intervista rilasciata a Cook, il mensile di cucina del Corriere della Sera, l'ex re delle televendite ha spiegato: «Tutto è nato un po' per caso. Io ho fatto in passato alcune cose di cucina su Sky, come Celebrity Menu nel 2022 con Marisa Passera. Lì è emerso il fatto che mi diletto ai fornelli». Inoltre, Mastrota ha anche rivelato quali siano i rapporti con l'ex moglie Natalia Estrada: «I rapporti con le mamme dei miei figli sono buoni. Non è che ci vediamo tutti insieme a Natale, però abbiamo dei rapporti assolutamente civili, il resto è passato».