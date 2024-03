Chiara Ferragni, viaggio a New York: ecco con chi è. La dedica: «Ti voglio bene»

di Cristina Siciliano

Chiara Ferragni è volata a New York per lavoro: nelle sue Instagram stories ha affidato un messaggio di ringraziamento ai suoi follower. «Sono tempi duri, ma so che voi ci siete», ha detto. Certo è che questo è un periodo molto complicato per i Ferragni, la sua famiglia e il suo lavoro. L'imprenditrice digitale, con questo "viaggio lavorativo", si lascia alle spalle i commenti su una copertina che la vede protagonista, le polemiche dopo l’intervista a Che tempo che fa, i guai giudiziari legati allo scandalo del Pandoro-gate e naturalmente la crisi sentimentale con Fedez. Chiara Ferragni a New York è in compagnia di una persona speciale. Andiamo a vedere di chi si tratta.

Chiara Ferragni a New York

Chiara Ferragni è volata nella Grande Mela con Martina Maccherone, una delle prime Talent Manager in Italia e la più giovane del settore grazie proprio al sostegno dell'imprenditrice digitale.

Poi la dedica toccante (e perché no, in risposta alle polemiche) per Chiara Ferragni. «Oggi ho la fortuna di passare questo giorno con una delle persone che più mi ha supportato e ispirato nella mia vita personale e lavorativa - ha concluso Martina -. Ti voglio bene sempre»

