Alfonso Signorini, frecciata a Fedez e Chiara Ferragni: «Un minimo di coerenza, please»

di Cristina Siciliano

Alfonso Signorini è sincero sempre in ogni circostanza anche quando il dibattito riguarda la crisi tra Chiara Ferragni e Fedez. «Il Pandoro gate ha realmente compromesso l'armonia familiare?», si chiedono molti fan della coppia. Diverse teorie in merito. C'è chi sostiene che tra i due non ci sia nessuna crisi ma volontà di separare le loro carriere. Quindi questioni di marketing e comunicazione pur di salvare il loro impero. E poi c'è invece chi ritiene che Chiara sia arrabbiata per non aver avuto il giusto supporto da Fedez. Dai diretti interessati nessuna dichiarazione in merito, chiedono solo «privacy». Sulle pagine del settimanale Chi, Alfonso Signorini ha risposto a un lettore dando il suo personale parere sulla vicenda.

Il pensiero di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini non ci pensa due volte a stroncare Chiara Ferragni e Fedez. «Non credo che lo scandalo cosiddetto del “pandoro gate” si possa occultare con una falsa crisi di coppia - ha risposto Alfonso Signorini sulle pagine di Chi -.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Marzo 2024, 20:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA