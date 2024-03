La crisi del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez è ormai ben più di un rumor. Entrambi ne hanno parlato, pur non fornendo troppi dettagli, ed è evidente che vivano separati da diverse settimane. Fedez ha lasciato l'attico di CityLife in cui viveva con la famiglia e ha preso in affitto una casa. Si tratta di un appartamento in zona Navigli a Milano, ed è lì che per il momento si è stabilito.