Paola Turci e l'amore per Francesca Pascale: «Non so se sono lesbica, mi sono innamorata solo di lei»

Paola Turci e Francesca Pascale sono sempre state molto riservate riguardo la loro relazione e la loro storia d'amore. Tanto che, il matrimonio (che si è celebrato lo scorso anno a luglio) avrebbe dovuto essere celebrato in segreto e solamente alla presenza di pochi intimi, ovvero, le rispettive famiglie delle spose e gli amici.

E dopo le nozze, le due hanno condiviso sui social momenti di vita di coppia, ma senza mai esagerare, proprio per la loro voglia di privacy e riservatezza. Ma adesso, Paola (ospite de Il tempo delle donne) racconta il suo amore per Francesca Pascale e il significato che dà alla parola libertà.

«La Libertà? La vorrei contestualizzare a questo tempo. E per me significa far sì che le donne abbiano la possibilità di uscire la sera e di amare chi vogliono», spiega la cantante. La libertà per Paola Turci è, però, anche poter vivere l'amore per sua moglie Francesca Pascale alla luce del sole senza, tuttavia, dare un'etichetta a quello che lei è: «Molti mi chiedono se sono lesbica. Io rispondo: non lo so. A me piace lei. Non mi piacciono altre. Mi sono innamorata di una persona. Se mi mancano gli uomini? No, ma non mi mancavano nemmeno prima. Per anni sono stata da sola, loro dov’erano? Il punto è che voglio essere libera di scegliere con chi stare».

Paola Turci e Francesca Pascale: il loro amore

Si è sposata lo scorso anno con francesca pascale è felice, ma non accetta questa società che ancora vive di pregiudizi. «Mia mamma ha 86 anni e stanotte mi ha scritto un messaggio: “Ho pensato che potevi essere normale e invece hai scelto di essere felice”».

«Io le ho risposto: “Mamma, ma io mi sento normale”.

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Settembre 2023, 15:39

