Francesca Pascale, primo anniversario di matrimonio con Paola Turci. La dedica: «Ti ho sposata dal primo istante»

di Redazione web

Primo anniversario di matrimonio per Francesca Pascale e Paola Turci. Un anno fa la coppia celebrava l'unione civile nella splendida cornice di Montalcino, in provincia di Siena. Oggi, a 365 giorni di distanza, Francesca Pascale celebra su Instagram il primo anniversario con un post in cui scrive: «Nel mio cuore ti ho sposata dal primo istante che ti ho incontrata». E conclude: «Buon anniversario donna meravigliosa, ti amo».

Pascale e Turci, primo anniversario di matrimonio

A corredo del post alcune foto della coppia in questo anno insieme.

La frase condivisa oggi dalla Pascale - «nel mio cuore ti ho sposata dal primo istante che ti ho incontrata» - insieme alla foto del palco, dunque, fanno riferimento proprio a quell'evento. Quel concerto che ha cambiato le loro vite.

Anche Paola Turci ha usato i social per celebrare questo anniversario, pubblicando una foto della coppia durante il ricevimento al castello di Valona, con il commento: «Sì ancora e per sempre».

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Luglio 2023, 15:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA