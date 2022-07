Paola Turci canta per Francesca Pascale «Tu si’ ‘na cosa grande» e si emoziona. Poi l'abbraccio e l'applauso

Francesca Pascale e Paola Turci si sono presentate al municipio di Montalcino per l’unione civile (davanti al sindaco pd Silvio Franceschelli) a due anni dal loro primo bacio immortalato nell’estate 2020. Le due hanno salutato amici e parenti presenti all’esterno del Comune, poi mano nella mano hanno salito le scale per la cerimonia. Dopo il rito, la festa al castello di Velona. Qui, aperitivo al tramonto e poi la cena. Infine, un'emozionata Paola Turci, come dimostrano i pochi video sui social, ha cantato «Tu si’ ‘na cosa grande» di Modugno a Francesca Pascale (ha collaborato Davide Gambardella, Agtw).

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Luglio 2022, 12:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA