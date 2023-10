Belve, svelati gli ospiti tra le grinfie di Francesca Fagnani: Federico Fashion Style, Emma Bonino e Stefania Nobile

di Redazione web

Tornano i pungenti e ironici faccia a faccia in cui Francesca Fagnani si confronta, senza sconti, con grandi ospiti decisi a mettersi in gioco e accettare la sfida di Belve: raccontarsi senza filtri, rispondere con onestà alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Dopo il successo delle prime due puntate, con ospiti trasgressivi come Fabrizio Corona e intramontabili come Patty Pravo, andiamo a scoprire chi siederà sullo sgabello di fronte alla padrona di casa, Francesca Fagnani.

Gli ospiti della terza puntata

Ospiti della terza puntata di Belve di martedì 10 ottobre alle 21.20 su Rai 2 saranno: Emma Bonino, Stefania Nobile e Federico Fashion Style.

Da non perdere anche l'incursione delle Eterobasiche, e per finire la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti della puntata, diventato negli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico di Belve.

