Raoul Bova a Belve: «Il mio film romantico preferito è Rocky». La reazione di Francesca Fagnani scatena le risate del pubblico

Raoul Bova è stato uno degli ospiti della seconda puntata di Belve, il programma di Francesca Fagnani in cui ospiti celebri raccontano le loro vite. L'attore ha risposto a tutte le domande della giornalista romana senza mai esitare e facendo anche divertire il pubblico in studio e quello a casa. In particolare una risposta di Raoul Bova ha suscitato le risate degli spettatori e anche di Francesca Fagnani.

“Lei da spettatore ha detto che adora i film romantici e che il suo film preferito è Rocky. L’ha capita la trama?”

DECEDUTA ⚰️ #belve pic.twitter.com/AlveJCSORe — isabella insolia (@isainsolia) October 3, 2023

L'intervista a Raoul Bova

Raoul Bova è stato il primo ospite della seconda puntata di Belve. Francesca Fagnani, infatti, ha poi intervistato Patty Pravo e, infine, per ultimo, Emanuele Filiberto. L'attore, comunque, si è raccontato tra gioie e dolori della propria vita. A un certo punto dell'intervista, la giornalista gli ha detto: «Una volta lei ha spiegato che il suo film romantico preferito è Rocky, ma è sicuro di avere capito la trama?». Francesca Fagnani è scoppiata a ridere insieme a Raoul Bova mentre gli faceva la domanda. L'attore, poi, ha detto che l'animale che sente più affine a lui è il leone perché «è sempre calmo e tranquillo ma bisogna stare molto attenti».

Il video del siparietto tra i due ha fatto il giro dei social, soprattutto su Twitter dove tantissimi utenti hanno lasciato il loro like e commenti.

La seconda puntata di Belve

Anche la seconda puntata di Belve, come del resto la prima, ha riscosso molto successo. Le tre interviste proposte da Francesca Fagnani sono molto piaciute al pubblico che si è divertito ad ascoltare le risposte "nude e crude" degli ospiti.

