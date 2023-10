Fabrizio Corona, matrimonio saltato con Giacomo Urtis: «L'ho preso in giro, tra noi mai nulla di fisico». Cosa ha replicato il chirurgo

di Redazione Web

Fabrizio Corona e Giacomo Urtis dovevano sposarsi e invece le cose sono andate diversamente. Fabrizio ha ammesso di aver preso in giro il chirurgo, che si è lasciato andare a uno sfogo in cui ha spiegato di esserci rimasto molto male. I due, tuttavia sembrano essere rimasti in buoni rapporti e hanno rilasciato un’intervista doppia al magazine Dillingernews, in cui hanno fatto chiarezza su cosa sia successo.

La confessione di Corona

Fabrizio ha candidamente ammesso di aver strumentalizzato Urtis e di averlo preso in giro: «Nessun matrimonio per adesso, la mia fidanzata ha detto che non vuole sposarmi. No non mi sposo con Urtis, perché? Ok lo ammetto, è vero, l’ho strumentalizzato.

Gli amori di Urtis

Dal canto suo Urtis ribadisce che Fabrizio gli aveva fatto credere che voleva sposarlo: «Mi ha chiesto davvero di sposarlo, solo che adesso non vuole più sposarmi. In diretta a Belve mi ha lasciato e ci sono rimasto molto male». Poi parla della sua vita sentimentale: «Quanti uomini ho avuto? Direi un 150 all’anno. Donne? Un po’ meno. L’ultima? Cinque anni fa a Porto Cervo, era un’ex concorrente del Grande Fratello. Uomini famosi? Sono stato con dei calciatori, di Serie A e anche B. In pochi fanno coming out perché quello del calcio è un mondo molto maschilista».

