Urtis confessa: «A Belve ho parlato anche di una proposta ricevuta da Rocco Siffredi, ma l'hanno tagliata»

di Redazione web

Giacomo Urtis ha rivelato che non tutto quello che ha detto nel corso della sua intervista a Belve è stato mandato in onda. In un'intervista a Novella 2000, il chirurgo dei vip si è continuato a raccontare senza filtri e dopo le rivelazioni su Fabrizio Corona ha spiegato che avrebbe ricevuto una proposta indecente da Rocco Siffredi.

Biagio Di Maro, dopo Uomini e Donne arriva il cinema: «Ho iniziato a girare un film, sarò presente in tutte le scene»

Mattia Stanga in lacrime sui social, il tiktoker crolla per la prima volta: «A volte è giusto buttare fuori tutto»

La proposta di Rocco Siffredi e la polemica

Urtis, che ha spiegato di aver raccontato questa cosa alla Fagnani, ma che poi non è andata in onda, ha dichiarato di essere stato contattato da Siffredi per una parte in un film hard. «Mi sono chiesto che fine abbiano fatto le mie dichiarazioni su Rocco Siffredi, il quale mi propose di fare il pornoattore. Dopo la registrazione gli autori del programma mi dissero di aver contattato Rocco per chiedergli conferma. Pare che abbia smentito», ha dichiarato a Novella 2000 con un velo di polemica. Urtis sostiene che il veto di Rocco abbia provocato il taglio all'intervista, ma il chirurgo insiste: «Ho ancora i messaggi che ci siamo scambiati, i quali includono il mio rifiuto dell’offerta».

I rapporti con Corona

Sulle sue affermazioni su Corona, con il quale sarebbe stato intimo, a suo dire, aggiunge: «Fabrizio ha detto che durante l’intervista mi sono contenuto. Secondo lui avrei dovuto spingermi oltre», afferma per poi chiarire: «Non lo so, magari raccontando della volta in cui siamo andati in montagna assieme… Quando condivido episodi sulla nostra amicizia lui sorride, e l’ha fatto anche guardando Belve».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Marzo 2023, 13:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA