Fedez, intervista bloccata a Belve: «Andrei anche gratis, l'ho saputo mentre ero moribondo e non ho potuto replicare»

Durante gli otto giorni in cui Fedez è stato ricoverato al Fatebenefratelli di Milano per due ulcere intestinali che gli hanno provocato una grave emorragia, all'esterno dell'ospedale si è molto discusso della mancata intervista a Belve, il programma di Francesca Fagnani su Rai2. Il rapper ha saputo di non essere un ospite gradito dalla tv pubblica mentre era «letteralmente moribondo», e soltanto oggi, in un'intervista a Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera, ha avuto modo di dire la sua riguardo al presunto cachet che avrebbe costitutito un impedimento alla partecipazione e alle sue pregresse esperienze in Rai.

Fedez come sta: «Svenuto dopo aver messo i bambini a letto, sono stato moribondo. Belve? Andrei gratis. XFactor, spero di farcela»

Fedez, Francesca Fagnani sull'esclusione del rapper da Belve: «È ricoverato ma ci siamo parlati: ecco come ha reagito»

Belve, cosa ha detto Fedez

«Sia per me, sia per Francesca Fagnani, sia per il produttore Tombolini era una straordinaria occasione per parlare di temi importantissimi. I dati ci dicono che la salute mentale sarà sempre di più l tema del futuro, e delle future generazioni. E secondo me c'è bisogno di parlarne. Poi ho scoperto questa... lei come la definirebbe?». Censura? «L’ha detto lei». Fedez ha saputo dell'invito ritirato dopo il comunicato diramato dalla Rai, che ha trovato «sinceramente spiacevole perché ero in ospedale, letteralmente moribondo, e non avevo alcuna possibilità di replicare. Ho trovato la cosa anche particolarmente poco attenta sul piano umano. E poi dalla Rai avevo imparato una cosa: quando vai su un palco a parlare di politici, alla Rai non piace perché non c'è il contraddittorio». Quindi, i soldi non c'entrano? «Prima avevano lasciato trapelare questo, poi hanno rettificato.

