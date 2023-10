Mia sconfigge il tumore due volte, la 17enne morta in un incidente d'auto con altri due giovanissimi

di Redazione Web

Sconfigge il tumore per due volte ma muore in un incidente stradale. Aria Mia Gonzalez, 17 anni, è morta in uno scontro avvenuto in Boulevard Emanuel Cleaver a Kansas City. Secondo il dipartimento di polizia locale, l'adolescente sarebbe una delle tre vittime di un tragico schianto. Insieme a lei sono morti Ashanti Hill, 19 anni, e Aniyah Lewis. L'incidente è avvenuto mentre erano a bordo di una Ford Taurus nera che è andata fuori strada.

La ricostruzione

Secondo la ricostruzione, la 19enne al volante ha perso il controllo dell'auto e si è schiantata contro un albero. Aria Mia Gonzalez era sul sedile del passeggero nella parte anteriore del veicolo mentre Lewis era sul sedile posteriore quando l'auto si è schiantata. A sconvolgere ancora più la famiglia per la sua perdita è il fatto che la 17enne avesse battuto il cancro per due volte nella sua vita.

La storia

In una pagina GoFundMe creata per sostenere la famiglia i suoi cari scrivono: «La nostra guerriera nella vita reale che ha superato così tanti ostacoli difficili.

