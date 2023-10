Un cane spaventa i suoi gattini, mamma spara col fucile ma sbaglia mira: morta la figlia 16enne

di Redazione Web

Vuole sparare a un cane che importuna i suoi gattini, ma sbaglia mira e colpisce la figlia uccidendola. Una donna di 43 anni, di Cherokee di Nowata, negli Usa, si è dichiarata colpevole dell'omicidio della figlia di 16 anni dopo aver sparato accidentalmente alla ragazza. La donna evava notato un cane randagio che stava infastidendo dei gattini piccoli nella sua veranda e temendo potesse fare loro del male ha voluto allontanarlo con il fucile.

L'errore

L'intento era colpire il cane o comunque spaventarlo sparando, ma nel farlo ha sbagliato mira e ha ucciso la figlia. Ad avvertire dell'animale era stata proprio la 16enne, preoccupata per i gattini, la mamma ha ammesso di essere uscita sulla veranda e di aver sparato con un fucile nel cortile.

Il dramma

Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi, ma per l'adolescente non c'è stato nulla da fare. All'arrivo delle autorità la donna si è dichiarata colpevole ed è stata arrestata. Ora rischia fino a 8 anni di carcere. Il giudice ha stabilito che la 43enne sarà in libertà vigilata fino alla sentenza, ma non è chiaro se potrà assistere ai funerali della figlia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Ottobre 2023, 15:13

