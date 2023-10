Mamma di 31 anni partorisce il figlio, poi ha un infarto e muore in sala parto: «È successo tutto in un minuto» Subito dopo il parto la donna ha iniziato a stare male ed è svenuta. Il marito ha raccontato che la gravidanza era andata bene, a parte le nausee non c'era mai stato nessun problema







di Redazione Web Ha un arresto cardiaco dopo il parto e muore pochi minuti dopo aver messo al mondo suo figlio. Bernadette Horsey, 31 anni, è appena riuscita a vedere il suo piccolo Tim prima di avere un arresto cardiaco che si è rivelato essere fatale al Royal Derby Hospital, nel Derbyshire, nel Regno Unito. Tutto è avvenuto in pochi secondi, tanto che i medici presenti in sala non hanno comunque potuto fare nulla. Turista arrestata all'aeroporto di Dubai: «Si è rifiutata di togliere una fascia addominale per motivi di salute» Bambino di 3 anni morto al parco acquatico: la mamma non si è accorta di nulla, era troppo impegnata al telefono La complicazione «Non c'era modo di prevederlo. In circa 60 secondi siamo passati dalla relativa normalità a una situazione catastrofica. Sono certo che si trattasse di un'embolia di liquido amniotico», ha affermato il dottor Martyn Traves, consulente anestesista presso gli ospedali universitari di Derby e Burton. Purtroppo si è trattato di una tragica fatalità, una rara complicazione che ha distrutto la famiglia. La mamma aveva partorito con taglio cesareo, si trattava di un parto programmato e tutto stava procedendo bene, poi l'imprevisto. «La mia migliore amica ha dato alla figlia il nome della mia neonata morta: sono furiosa» https://t.co/sBI6avXTFy — Leggo (@leggoit) October 5, 2023 Il dramma Subito dopo il parto la donna ha iniziato a stare male ed è svenuta. Il marito ha raccontato che la gravidanza era andata bene, a parte le nausee non c'era mai stato nessun problema, ma i medici avevano ritenuto opportuno programmare un cesareo. La signora Horsey la mattina che è andata in ospedale era tesa e preoccupata, soprattutto all'idea di poter avere un coagulo di sangue e morire. Purtroppo è quello che è accaduto. Il papà del piccolo ha spiegato di aver visto il piccolo Tim, di aver sorriso, poi girandosi verso la moglie ha notato che stava male e subito dopo è svenuta. Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Ottobre 2023, 14:55

