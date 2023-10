Bambino di 3 anni morto al parco acquatico: la mamma non si è accorta di nulla, era troppo impegnata al telefono

di Redazione Web

Troppo impegnata al telefono non si accorge che il figlio è in difficoltà e lo lascia annegare. Anthony Leo Malave, 3 anni, è annegato in una piscina molto profonda del parco acquatico Camp Cohen a El Paso, in Texas. La mamma 35enne, Jessica Weaver, secondo aluni testimoni sarebbe stata troppo impegnata al telefono e a causa della sua distrazione il bamino è scivolato in acqua senza riuscira a tornare a galla.

Le testimonianze

Diversi testimoni hanno raccontato che la donna è rimasta seduta nella sua posizione a lungo, ascoltando musica e guardando il telefono, senza preoccuparsi di quello che stava accadendo al figlio e senza curarsi della pericolosa vicinanza alla piscina. Uno di loro ha aggiunto di aver visto la Weaver incoraggiare suo figlio ad entrare nella piscina stessa gesticolando con la mano e poi allontanarsi lasciandolo solo.

La ricostruzione

Il bambino non indossava alcun giubotto di salvataggio o bracciolo, sebbene fossero stati messi a disposizione nel parco acquatico. Il piccolo è stato soccorso, ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare ed è morto il giorno dopo in ospedale. La mamma è stata accusata di omissione e negligenza e arrestata.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Ottobre 2023, 14:54

