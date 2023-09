Bambina di 12 anni stuprata da 9 uomini a una festa, salvata da due parenti: «Poi mi hanno violentata anche loro»

di Redazione Web

Una bambina di appena 12 anni è stata rapita e violentata da un gruppo di uomini. A salvarla sono stati dei parenti, che hanno abusato nuovamente di lei. La terribile storia viene da Oruro, capoluogo della provincia di Cercado, in Bolivia. La ragazza stava partecipando insieme alla sua famiglia a una festa, quando è stata avvicinata da 9 persone che le hanno fatto bere alcolici e poi hanno abusato di lei.

La violenza choc

A raccontare l'accaduto è stata la stessa vittima, che ha spiegato di aver perso conoscenza a causa dell'alcol e di essere stata violentata da tutto il gruppo.

Le indagini

Secondo il certificato medico redatto dall'Istituto di ricerca forense locale, la giovane presenta evidenti segni di violenza fisica e abrasioni dovute allo sfregamento sulla colonna vertebrale. Si indaga per stupro e la polizia è in cerca delle 11 persone che hanno abusato della bambina. Per ora solo 3 sono stati individuati e fermati, tra cui due minorenni. La pena chiesta per i colpevoli è di 30 anni di reclusione.

