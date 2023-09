Terapia contro ansia e depressione nel fiume finisce in tragedia: giovane donna muore durante la meditazione

di Redazione Web

Si tuffa nelle acque gelide di un fiume a scopo terapeutico e muore per un arresto cardiaco. Kellie Jean Poole, 36 anni, è morta dopo aver partecipato a una sessione di immersione in acqua fredda con due amici sul fiume Goyt vicino al Peak District, nel Regno Unito. Pare che lo scopo della terapia fosse di alleviare i problemi legati alla salute mentale, come ansia e depressione, ma le conseguenze per il corpo sono state fatali.

La morte

La donna appena entrata in acqua ha iniziato a ridere e scherzare, poi ha lamentato mal di testa ed è svenuta. Immediatamente soccorsa per lei non c'è stato nulla da fare e secondo i medici pare che ad ucciderla sia stata la temperatura dell'acqua troppo fredda. Il fiume aveva una temperatura di circa 10 gradi, uno choc che avrebbe alterato il battito cardiaco della signora Poole, sino a causarle un infarto rivelatosi letale.

Le indagini

Ad aggravare la sua situazione è stato il peso.

