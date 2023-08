Bambina di 12 anni resta impigliata con i capelli nel bocchettone della piscina a Rimini: è in coma

di Redazione web

Nuovo dramma in piscina: una bimba di 12 anni è finita in coma dopo un bagno nella piscina a Misano Adriatico (Rimini) dove sta passando le vacanze con i genitori, residenti in Svizzera. Stando agli accertamenti dei carabinieri di Misano, la bimba è rimasta per alcuni minuti impigliata con i capelli nel bocchettone aspirante della piscina. È successo ieri pomeriggio sotto gli occhi dei genitori che non riuscivano a staccare i capelli lunghi della ragazzina dalla valvola aspirante.

Soccorsa da personale della struttura dove alloggiano, dopo la spegnimento del sistema pulente della piscina, la bimba è stata tratta in salvo. Sul posto personale del 118 che le praticato le prime manovre di rianimazione ed ora è ricoverata in Ospedale in prognosi riservata.

